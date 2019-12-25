Приставы пополнили казну Ленобласти на 123 миллиона за счет административных штрафов

Большую часть средств пришлось отдать нарушителям ПДД.

За первые 5 месяцев текущего года областные судебные приставы 123 миллиона 788 тысяч рублей административных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Средства, взысканные от нарушителей, пошли на нужды областного бюджета. Большинство должников оказалось владельцами автомобилей: так, за счет ошибок недобросовестных водителей дорожная полиция выписала штрафы на 63 миллиона.



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Фото: Piter.TV