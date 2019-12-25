  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Приставы пополнили казну Ленобласти на 123 миллиона за счет административных штрафов
Сегодня, 17:35
67
lizapoluda

Приставы пополнили казну Ленобласти на 123 миллиона за счет административных штрафов

0 0

Большую часть средств пришлось отдать нарушителям ПДД.

За первые 5 месяцев текущего года областные судебные приставы 123 миллиона 788 тысяч рублей административных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Средства, взысканные  от нарушителей, пошли на нужды областного бюджета. Большинство должников оказалось владельцами автомобилей: так, за счет ошибок недобросовестных водителей дорожная полиция выписала штрафы на 63 миллиона.


Ранее мы рассказывали о том, что за насилие и оскорбление полицейского петербуржец заплатит 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии