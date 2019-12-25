За насилие и оскорбление полицейского петербуржец заплатит 50 тысяч рублей

Мужчина признал свою вину.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор петербуржцу, который применил насилие в отношении полицейского, а затем оскорбил его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы утром 29-го июня.

Суд установил, что 24 декабря 2019 года Андрей Асеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не хотел отправиться вместе с правоохранителем в полицейский участок для составления административного протокола по факту мелкого хулиганства. Мужчина взял руками полицейского за воротник и потряс его. Это не нанесло пострадавшему вреда для жизни и здоровья.

После этого Асеев публично оскорбил заместителя начальника 71-го отдела полиции, выругавшись в отношении него с использованием нецензурной лексики.

Нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге сын избил и ограбил собственную мать.

Фото: Piter.TV