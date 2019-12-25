В Петербурге сын избил и ограбил собственную мать

Полиция задержала злоумышленника.

Полицией задержан гражданин, ограбивший собственную мать. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 15:10 в полицию обратилась пенсионерка 1952 года рождения. Она рассказала, что в ночь на 28 июня в квартире одного из домов по улице Лермонтова ее 27-летний неработающий сын, применив физическое насилие, открыто похитил у нее из сумки денежные средства, документы, банковские карты, разбил мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 17 000 рублей.

В этот же день у дома 10 по улице Бронетанковой мужчина был задержан, похищенное частично изъято.

Лжеэлектрики украли у 100-летней петербурженки 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV