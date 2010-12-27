Судебные приставы помогли петербурженке познакомиться с зятем из Италии

Из-за долгов женщина не могла выехать за границу сама.

Судебные приставы стали свидетелями весьма необычного поведения должника. Женщина, имеющая задолженность и ограничение права на выезд за границу исполнила решение суда и выразила благодарность судебным приставам. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Женщина должна была выплатить 250 тысяч рублей в качестве налогов. О задолженности женщина знала и даже надеялась, что ей запретят лететь за границу. Как оказалось, она с дочерью собиралась лететь в Италию для знакомства с женихом. Однако, больше хотелось, чтобы итальянец сам приехал в Россию.

Женщина не очень охотно возвращала долг, но аресту автомобиля все же предпочла исполнение решения суда. Деньги она перечислила прямо на трассе через терминал судебных приставов. В этот момент она и призналась, что ее будущий зять все-таки купил билеты в Россию.

Ранее жительница Китая с долгами пыталась нелегально уехать из Петербурга.

Фото: Piter.TV