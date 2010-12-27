Жительница Китая с долгами пыталась нелегально уехать из Петербурга

У женщины было двойное гражданство и хитрый план, который сорвался.

Судебные приставы Петербурга не позволили должнице из Китая нелегально уехать из страны, сообщила пресс-служба управления. Женщина не имела права покидать пределы России, но собиралась провернуть побег, который ей не удался.

Как выяснилось, 42-летняя женщина с гражданствами России и Китая попала под исполнительные производства. Она накопила долги за коммунальные услуги, а также незаконно перепланировала нежилое пространство на улице Маршала Говорова под спортзал. Должница долго игнорировала требования приставов, поэтому женщину ограничили в праве выезда из страны, обратили взыскание на ее деньги и запретили действия по регистрации ее недвижимости. Административное дело закрылось выплаченными женщиной штрафами, но решение суда она по-прежнему не исполняла.

Вместо этого гражданка придумала план по пересечению границы страны в обход закона, но информация о побеге попала к судебным приставом. 11 ноября женщину поймали в автобусе и, сопротивляющуюся, доставили в районный отдел, где вручили требование о предоставлении отчета о состоянии помещения. Должница обязалась исполнить требования в кратчайшие сроки.

Названы случаи списания долгов за услуги ЖКХ.

Фото: Piter.TV