Названы случаи списания долгов за услуги ЖКХ

Одной из причин является смерть должника.

Адвокат в сфере недвижимости назвал четыре случаи, при которых предусмотрена возможность списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщила "РГ".

Во-первых, списать долги можно в случае признания банкротом и наличии задолженности свыше 500 тысяч рублей. При этом у доходы должника не позволяют позволяют расплатится.

Во-вторых, списать долги по ЖКХ можно, подав заявление о пропуске УК срока исковой давности. Суд может взыскать у должника долги максимум за последние три года.

Помимо этого, долг аннулируется, если пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства. Это возможно, когда исполнителю просто нечего взыскивать - у должника нет пенсии, работы, имущества и доходов. Также, весомое основание для списание долга — смерть должника.

Видео: YouTube/ФССП России