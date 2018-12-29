Приставы Петербурга арестовали два автокрана за долг в 1,7 млн рублей

Спецтехника направлена на хранение истцу, который сможет погасить задолженность путем продажи техники.

Судебным приставам пришлось изъять у частной петербургской компании два автокрана "КамАЗ", которые будут проданы, если владелец не расплатится с задолженностью в 1,7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации по региону.

По сведениям приставов, должник не рассчитался по денежным обязательствам с контрагентом. Стороны договорились о сотрудничестве в охране объектов. Однако, заказчик отказался платить за услуги. В судебном порядке создан исполнительный лист, по которому приставы изъяли транспорт ответчика. Кроме этого, средств с банковского счета должника также списаны.

На данный момент арестованная техника хранится у взыскателя.

Напомним, что петербуржец не смог поймать годовалую племянницу: девочка упала на пол и травмировалась.

Фото: Piter.tv