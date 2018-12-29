Петербуржец не смог поймать годовалую племянницу: девочка упала на пол и травмировалась

"Трагическое стечение обстоятельств" - так прокомментировала 26-летняя мать пострадавшей.

В Невском районе Петербурга местный житель не рассчитал собственную силу и подкинул ребенка выше, чем следовало. В результате годовалая девочка получила травму головы, играя со своим дядей. Малышка подлетала из рук мужчины до потолка и обратно, однако, в какой-то момент родственник не сумел поймать племянницу. Девочка ударилась об пол. Пострадавшую забрали из квартиры по улице Латышских Стрелков.

В настоящее время пациентка находится в 19 городской детской больнице имени Раухфуса. У юной летчицы диагностировали перелом черепа, ушиб головного мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент девочку расположили в нейрохирургическом отделении. Состояние малышки оценивается медиками как средней тяжести.

По мнению матери ребенка, дядя, не сумевший поймать ребенка, был трезв. Она видит ситуацию как несчастный случай. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Напомним, что на Софьи Ковалевской автохам разбрызгал женщине в лицо содержимое перцового баллончика.

Фото: Piter.tv