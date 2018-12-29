На Софьи Ковалевской автохам разбрызгал женщине в лицо содержимое перцового баллончика

Видео с разборками появилось на просторах соцсетей.

В Калининском районе Петербурга местные жители пожаловались на автохама, который, по их словам, распылил содержимое перцового баллончика в лицо людям. Причиной такой агрессии стало замечание семьи на неподобающую парковку водителя. Мужчина остановил транспортное средство на пешеходном тротуаре.

Согласно сведениям петербуржца, создавшего пост в социальных сетях о произошедшем, виновник ситуации прищемил дверью машины голову его матери, а потом напал на них с перцовым баллончиком. Сам же автомобилист отметил, что инцидент с женщиной произошел случайно: она не успела выйти из салона, когда он закрывал дверь. Зачем пострадавшая пыталась забраться в чужую машину - неизвестно. По мнению заявителя, петербурженке причинили вред намеренно за то, что она ударила по машине, когда поскользнулась на дороге.

Отметим, что на место была вызвана полиция. Однако, о результатах приезда ГАИ очевидцы не рассказали.

Напомним, что прокуратура Петербурга добилась того, чтобы 82 охранника получили зарплату за 2018 год.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб