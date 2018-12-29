Прокуратура Петербурга добилась того, чтобы 82 охранника получили зарплату за 2018 год

Сотрудники службы безопасности частной компании смогли увидеть зарплату за прошлый год.

Охранники предприятия "Борс-Нева" получили заработную плату, которую им задолжали за 2018 год. Пресс-служба прокуратуры объявила об исполнении обязательств руководителя благодаря проведенной надзорным ведомством проверке.

Согласно представленным сведениям прокуратуры, деньги за труд недополучили 82 человека. Однако, на данный момент ситуация разрешилась. В отношении начальства компании возбуждены административные дела. Они будут рассмотрены в Государственной инспекции труда.

Напомним, что петербуржец лишился "Айфона" за 100 тысяч в клубе на Садовой.

Фото: Piter.tv