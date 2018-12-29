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Петербуржец лишился "Айфона" за 100 тысяч в клубе на Садовой
Сегодня, 10:15
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lesjasap

Петербуржец лишился "Айфона" за 100 тысяч в клубе на Садовой

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Ночная гулянка закончилась для молодого тусовщика потерей дорогостоящего телефона.

В Выборгском районе Петербурга местный житель в одном из клубов лишился дорогостоящего смартфона. Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. По сведениям молодого человека, стоимость гаджета приравнивается к ста тысячам рублей.

Инцидент произошел в ночь на 20 января. С заявлением в отделение полиции пришел 21-летний юноша. По его рассказу, он заметил исчезновение мобильного устройства около трех часов ночи, когда покидал заведение "Мадагаскар" по Садовой улице. Подробнее об обстоятельствах пропажи жертва карманника рассказать не смог.

В настоящее время полиция занимается изучением материалов дела.

Напомним, что коммунальщики собрали за сутки рекордное количество снега в Петербурге.

Фото: Piter.tv

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Теги: айфон, карманники, кража, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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