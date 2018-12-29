Коммунальщики собрали за сутки рекордное количество снега в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга рассказал о продвижении работы над ликвидацией последствий снегопада.

За прошедшие сутки коммунальные службы отчитались о рекордном количестве убранного снега. Согласно статистике чиновников, в ночь на 20 января с улиц города вывезено 63 тысячи кубометров снега, а за три последние недели - 1 миллион 200 тысяч кубометров зимних осадков. Такое количество сотрудники очистили за всю зиму сезона 2014-2015 годов. Результатами уборки поделился вице-губернатор, отвечающий за благоустройство города, Николай Бондаренко. Спикер отметил, что из-за непрекращающегося снегопада осадков в Северной столице так много, что он уже не помещается в снегоплавильных отделениях.

Собрания относительно качества проводимой уборки в Смольном проводятся каждый день. На них приглашены руководители управляющих компаний, районных администраций. особое внимание уделено внутриквартальным территориям.

По 38% дворовых территорий, которые проверяются, есть замечания. Но ситуация под контролем. Вчера состоялось совещание врио губернатора с представителями торговых сетей и муниципальных образований прокомментировал ситуацию Николай Бондаренко.

Напомним, что ежедневно в городе трудится 1160 единиц спецтехники по уборке снега, а также 750 машин во дворах Петербурга и 1682 специалиста по очистке кровель крыш.

Напомним, что Смольный расчистит Петербург от снега до 24 января.

Фото: Piter.tv