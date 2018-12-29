Коммунальщики собрали за сутки рекордное количество снега в Петербурге

За прошедшие сутки коммунальные службы отчитались о рекордном количестве убранного снега. Согласно статистике чиновников, в ночь на 20 января с улиц города вывезено 63 тысячи кубометров снега, а за три последние недели - 1 миллион 200 тысяч кубометров зимних осадков. Такое количество сотрудники очистили за всю зиму сезона 2014-2015 годов. Результатами уборки поделился вице-губернатор, отвечающий за благоустройство города, Николай Бондаренко. Спикер отметил, что из-за непрекращающегося снегопада осадков в Северной столице так много, что он уже не помещается в снегоплавильных отделениях.
Собрания относительно качества проводимой уборки в Смольном проводятся каждый день. На них приглашены руководители управляющих компаний, районных администраций. особое внимание уделено внутриквартальным территориям.
По 38% дворовых территорий, которые проверяются, есть замечания. Но ситуация под контролем. Вчера состоялось совещание врио губернатора с представителями торговых сетей и муниципальных образований
прокомментировал ситуацию Николай Бондаренко.
Напомним, что ежедневно в городе трудится 1160 единиц спецтехники по уборке снега, а также 750 машин во дворах Петербурга и 1682 специалиста по очистке кровель крыш.
Напомним, что Смольный расчистит Петербург от снега до 24 января.
Фото: Piter.tv
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