Приставам разрешат взламывать двери в квартиры

Это можно будет сделать только после 10 дней ожидания ответа от владельца помещения.

В министерстве юстиции предложили разрешить судебным приставам взламывать входные двери в закрытые помещения. Поправки будут внесены в закон "Об исполнительном производстве". Уже сейчас россияне могут ознакомиться с нововведением на официальном портале правовой информации.

Чиновники отмечают, что приставы получат возможность взламывать вход в помещение, если иначе в комнату не попасть. Необходимость в этом появится у специалистов по вопросам законности перепланировки и установки газового оборудования. Также представителям закона разрешат сносить конструкции и прочие элементы, которые мешают войти.

Подобное право у приставов будет после десяти дней ожидания ответа от владельца помещения. Человека сначала попросят открыть объект добровольно, а только потом будут ломать двери. При этом чиновников обязуют обеспечить сохранность имущества и не допускать в помещение посторонних.

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Фото: Piter.tv

