Петербуржец вместо брата заплатил алименты его жене-инвалиду

Деньги родственник отдал после того, как его задержали на дороге судебные приставы.

Петербуржец отдал долг в 49 тысяч за своего брата. Родственник не выплатил деньги бывшей жене, имеющей инвалидность. Сумма набежала внушительная - 175 тысяч рублей. Ее мужчине удалось погасить, благодаря вызову к приставу-исполнителю Калининского района. Но после появился новый долг в 50 тысяч.

Автомобиль неплательщика остановили представители ФССП Петербурга в рамках рейда "Поток". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В салоне автомобиля "Хендай Солярис" находился брат нарушителя. Он решил заплатить алименты вместо родственник и добавил, что больше такого не повторится.

На данный момент исполнительное производство находится на контроле судебных приставов.Если гражданин в третий раз забудет вовремя оплатить задолженность, то в отношении его имущества примут принудительные меры.

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Фото: Piter.tv

