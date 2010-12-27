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Петербуржец вместо брата заплатил алименты его жене-инвалиду
Сегодня, 10:03
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lesjasap

Петербуржец вместо брата заплатил алименты его жене-инвалиду

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Деньги родственник отдал после того, как его задержали на дороге судебные приставы.

Петербуржец отдал долг в 49 тысяч за своего брата. Родственник не выплатил деньги бывшей жене, имеющей инвалидность. Сумма набежала внушительная - 175 тысяч рублей. Ее мужчине удалось погасить, благодаря вызову к приставу-исполнителю Калининского района. Но после появился новый долг в 50 тысяч.

Автомобиль неплательщика остановили представители ФССП Петербурга в рамках рейда "Поток". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В салоне автомобиля "Хендай Солярис" находился брат нарушителя. Он решил заплатить алименты вместо родственник и добавил, что больше такого не повторится.

На данный момент исполнительное производство находится на контроле судебных приставов.Если гражданин в третий раз забудет вовремя оплатить задолженность, то в отношении его имущества примут принудительные меры.

Ранее Piter.tv писал о том, что у Финляндского вокзала сотрудники ГИБДД остановили Александра Кержакова.

Фото: Piter.tv
 

Теги: алименты, задолженность, инвалид, фссп
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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