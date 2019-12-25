Аналитики обнаружили прислугу в каждой пятой петербургской семье

Примечательно, что чаще всего наемные работники обслуживают не богачей, а средний класс.

Совместное исследование аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) показало, что каждая пятая петербургская семья нанимает прислугу для помощи по хозяйству. Об этом сообщает издание РБК.



Для выявления количества граждан, которые могут позволить себе наемных работников, был проведён среди 4 тыс. граждан РФ. Из них 61% респондентов оценили свой доход как средний, 23% отметили, что у них высокий заработок, а 16% опрошенных оказались с низким доходом.



Результаты показали, что чаще всего прислугу нанимают представители среднего класса, а не богачи, как принято считать. Кроме того, с домработниками далеко не всегда заключают договора. Многие работают неофициально, по рекомендациям знакомых.

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