Зеленый пигмент выдал загрязняющие реку Охту предприятия

Природоохранная прокуратура смогла найти загрязняющие реку Охту сточными водами предприятия при помощи подкрашивания воды.

В августе природоохранная прокуратура провела проверку предприятий, предположительно причастных к сбросам отходов в реку Охту. Выпуск сточных вод нашли у улицы Бокситогорской напротив здания ООО "УНР-100".

"В результате применения подкрашивающего вещества, добавленного в сточные воды ООО "УНР-100", установлено, что хозяйственно-бытовые и канализационные стоки уходят напрямую в водный объект без какой-либо очистки", -уточняют в пресс-службы прокуратуры.

Разрешения на подобную деятельность у компании не было. Второй источник загрязнений оказался по улице Магнитогорской и совершался ООО "ИнтеМ".

Гендиректоры обеих организаций получили представления об устранении нарушений. В два суда были направлены заявления с требованием прекратить сбросы сточных вод в реку.

ООО "УНР-100" и его представитель уже стали фигурантами административного дела. То же грозит ООО "ИнтеМ" и его должностному лицу.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга