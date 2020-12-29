Природоохранная прокуратура потребовала убрать свалку в Шушарах

Виновником загрязнения стал "Организатор перевозок".

Природоохранная прокуратура Петербурга подала в суд иск к СПБ ГКУ "Организатор перевозок". Как рассказали в пресс-службе ведомства, учреждение устроило незаконную свалку на участке 10 по Софийской улице.

Отмечается, что в Шушарах высится гора отходов производства и потребления. Прокуратура потребовала от учреждения ликвидировать несанкционированную свалку. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Петербурга до конца мая будет ликвидировано десять несанкционированных свалок.

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