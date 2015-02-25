Приозерский молочный завод закрывает магазины в Петербурге

В области предприятие также столкнулось с падением продаж, но ситуация пока не критическая.

Приозерский молокозавод (ПМЗ), входящий в состав сельскохозяйственного предприятия АО "Племзавод "Красноозерное" в Ленобласти принял решение о закрытии своих фирменных магазинов в Северной столице. Ситуацию изданию "КоммерсантЪ" прокомментировал директор молокозавода Сергей Клешев.

Руководитель отметил, что продажи продукции в городе и области снижаются. Это связано с тем, что ПМЗ вынужден установить более высокую цену на свою продукцию из-за дорогой аренды помещений в Северной столице, когда как в соседнем 47-ом регионе таких проблем нет.

В настоящее время в городе на Неве функционирует 11 фирменных магазинов ПМЗ. В Ленинградской области сеть насчитывает 16 точек, преимущественно расположенных в Приозерском и Выборгском районах. Руководитель предприятия также отметил, что в области предпрятие также столкнулось с падением продаж, но ситуация пока не критическая. Особые сложности возникают при реализации козьего сыра.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы в 2023 году стали чаще покупать вино.

Фото: zeleniybereg.com