Петербуржцы в 2023 году стали чаще покупать вино

В исследовании отмечается, что увеличенный спрос на вино связан со снижен цен на напиток.

Петербуржцы в 2023 году стали на 24% чаще приобретать вино. Спрос на пиво за год вырос всего на 3%, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", который изучил данные из чеков, которые были выданы продуктовыми магазинами в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В исследовании отмечается, что увеличенный спрос на вино связан со снижен цен на напиток. Пиво в это же время подорожало на 5%. Также сообщается, что некоторые популярные марки пива выросли в цене на 18%.

Аналитики сервиса проанализировали спрос и на другие алкогольные напитки. Популярность водки упала в Петербурге на 16%; спрос на шампанское снизился на 2%.

В Петербурге в 2021 году сократились продажи вина и водки.

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