В Петербурге в 2021 году сократились продажи вина и водки

Продажи сократились на 4% и 6%.

Розничные продажи вина и водки в Петербурге в 2021 году снизились на 4% и 6% соответственно. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

На 38% сократились продажи винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта. Такая тенденция связана с ростом акцизных ставок на винные напитки, считают специалисты. Сокращение объемов производства связано с тем, что с 2020 года российские производители тихих и игристых вин должны использовать только отечественное сырье.

Продажи водки упали из-за снижения туристического потока, ограничений для работы общепита.

Ранее стало известно, что в России может подорожать вино из-за новой системы маркировки.

Фото: Piter.tv