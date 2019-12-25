Принятие нового генплана Петербурга вновь отложили

Новый документ будет определять стратегию развития строительства на период до 2050-го года.

Находящийся на рассмотрении Минэкономразвития генеральный план Петербурга не будет принят в срок. Смольный и министерство ожидают согласования друг от друга, узнал "Деловой Петербург".

Обозначенный ранее срок — 29 января 2021-го года. Напомним, что расчетный срок генплана Петербурга истекает 1 марта 2021-го года, прогнозируемый период — до 2025-го года. Это не означает, что строительство будет приостановлено.

21-го января на пресс-конференции, посвященной итогам развития строительной отрасли в 2020-м году, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев сказал о том, что работа над планом завершена и корректировки будут утверждены в текущем году.

Новый Генплан будет учитывать Градостроительный кодекс РФ, стратегию развития отдельных отраслей экономики РФ, приоритетные национальные проекты, Стратегии социально-экономического развития Петербурга на период до 2035-го года, а также документы территориального планирования, государственные программы города и иные документы.

Фото: Piter.TV