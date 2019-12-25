Разработка проекта нового Генплана не остановит строительство в Петербурге

Новый Генплан будет рассчитан на период до 2050-го года.

Расчетный срок Генерального плана Петербурга истекает 1 марта 2021-го года. Сейчас комитет по градостроительству и архитектуре разрабатывает новый. Окончание расчетного срока не означает, что действие Генплана будет приостановлено. На самом деле документ действует до конца прогнозируемого периода ― 2025 года. Кроме того, вся градостроительная деятельность продолжится, пояснила пресс-служба ведомства.

Новый Генплан будет учитывать Градостроительный кодекс РФ, стратегию развития отдельных отраслей экономики РФ, приоритетные национальные проекты, Стратегии социально-экономического развития Петербурга на период до 2035-го года, а также документы территориального планирования, государственные программы города и иные документы.

Первая очередь Генплана Петербурга будет рассчитана до 2030-го года, расчетный срок ― 2040-й год, а прогнозируемый период ― до 2020 года.

На данный момент документ проходит согласование в федеральных ведомствах и правительстве Ленобласти. После его предоставят на общественное обсуждение. В 2021 году итоговый документ рассмотрит правительство Северной столицы, а затем ― депутаты Законодательного собрания.

На последнем заседании в ЗакСе, которое прошло 23 декабря, парламентарии были недовольны, что новый документ примут уже после того, как истечет срок действия прошлого.

Фото: Piter.TV