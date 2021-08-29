Принты 84-летней вышивальщицы из Ленобласти представили на Московской неделе моды

Принты 84-летней вышивальщицы Юлии Алешичевой из Ленобласти представили на Московской неделе моды. Коллекция "Поцелуй в лесу" – коллаборация дизайнера Ксении Новиковой и вышивальщицы Юлии Алешичевой.
Идея перенести необычные вышивки на новые формы одежды – пальто, создать яркую коллекцию, передающую веселое настроение, ощущение праздника и бодрости, на контрастном фоне не очень веселых событий действительности.
Ксения Новикова, дизайнер (орфография и пунктуация автора)
Юлия Алешичева стала известна несколько лет назад благодаря аккаунту в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) "Девушка из 1938 года". Вышивальщица создает репродукции работ Кустодиева и Рафаэля, копирует фотографии Spice Girls. Подробнее о Юлии Алешичевой можно прочитать в материале Piter.tv.
Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @girl_from_1938
Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @alisadventures
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