Принты 84-летней вышивальщицы из Ленобласти представили на Московской неделе моды

Коллекция "Поцелуй в лесу" – коллаборация дизайнера Ксении Новиковой и вышивальщицы Юлии Алешичевой.

Принты 84-летней вышивальщицы Юлии Алешичевой из Ленобласти представили на Московской неделе моды. Коллекция "Поцелуй в лесу" – коллаборация дизайнера Ксении Новиковой и вышивальщицы Юлии Алешичевой.

Идея перенести необычные вышивки на новые формы одежды – пальто, создать яркую коллекцию, передающую веселое настроение, ощущение праздника и бодрости, на контрастном фоне не очень веселых событий действительности. Ксения Новикова, дизайнер (орфография и пунктуация автора)

Юлия Алешичева стала известна несколько лет назад благодаря аккаунту в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) "Девушка из 1938 года". Вышивальщица создает репродукции работ Кустодиева и Рафаэля, копирует фотографии Spice Girls. Подробнее о Юлии Алешичевой можно прочитать в материале Piter.tv.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @girl_from_1938

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @alisadventures