В "Севкабель Порт" открылась выставка 83-летней звезды Instagram

На ней представлено более 50 работ, в частности есть и анимированные с помощью дополненной реальности.

В воскресенье, 29 августа, в "Севкабель Порт" открылась выставка 83-летней вышивальщицы Юлии Алёшичевой "Удиви меня, вышивка!".

На ней представлено более 50 работ, в частности есть и анимированные с помощью дополненной реальности. Вышивки художницы выполнены без оглядки на чужое мнение, на академические правила и возрастные стереотипы.

Недавно мы писали, что в 2018 году у вышивальщицы из Гатчинского района Ленобласти появилась страница в соцсети Instagram, где стали появляться фотографии ее работ. Страницу в соцсети ведет ее внук Ян Горкунов.

Ранее стали известны подробности задержания 28 студентов на уличной выставке в Петербурге.

Фото: Instagram / @girl_from_1938