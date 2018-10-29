В Петербурге и Иваново состоятся персональные выставки 81-летней вышивальщицы из Ленобласти

Женщина живет в Гатчинском районе Ленинградской области и уже пять лет вышивает различные картины. Это занятие помогает ей бороться с деменцией.

Этой осенью в Санкт-Петербурге и Иваново состоятся персональные выставки 81-летней вышивальщицы из Ленинградской области. Об этом в Instagram сообщил внук Юлии Алёшичевой – Ян Горкунов.

В Петербурге выставки пройдут в музее "Русский Левша" и в Союзе Художников. В июне этого года работы вышивальщицы украсили один из павильонов ПМЭФ-2019.

Напомним, более пяти лет назад у Юлии Алешичевой сгорела дача, где погибли любимые кот и собака. После этого случая у женщины стала развиваться деменция (память и ход мыслей начинают теряться). Сейчас она живет в Гатчинском районе Ленинградской области и уже пять лет вышивает различные картины. Это занятие помогает ей бороться с деменцией.

Ранее мы рассказывали, чем еще увлекается Юлия Алёшичева в свободное время.

Фото: из личного архива Яна Горкунова, Instagram / @girl_from_1938