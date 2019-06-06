Работы 81-летней вышивальщицы из Ленобласти украсили один из павильонов ПМЭФ-2019

Женщина борется с деменцией при помощи искусства.

Работы пенсионерки Юлии Алешичевой из Ленобласти украсили один из павильонов ПМЭФ-2019. Женщина борется с деменцией при помощи искусства: она делает вышивки по мотивам известных картин. В возрасте 81 года она стала настоящей звездой: история женщины покорила Интернет.

Это, в первую очередь, интересно вообще с точки зрения продвижения любых людей. Мы хотим показать, что если даже пожилой человек со своим творчеством, с вышиванием (казалось бы, банальное творчество) может стать известным на всю страну, про него снимают сюжеты, то я думаю, что любой человек с определенными ограничениями способен прославиться, стать узнаваемым. И я думаю, сейчас эти работы могут за большие деньги купить. Станислав Петров, учредитель фонда "Неотчуждаемое"

Эти вышивки стали частью благотворительной экспозиции фонда "Неотчуждаемое". На стенде представлены работы художников с особенностями развития. Среди них — люди с психическими отклонениями и ментальными расстройствами.

Мы в первую очередь хотим показать, что общество будущего — это общество, в котором не важно, сколько у человека рук, ног, умеет ли он считать в столбик, потому что искусственный интеллект заменяет рутинные мыслительные процессы, а роботы уже практически заменили физический труд человека. И самое главное, что будет цениться в будущем, и единственное уникальное преимущество человека перед машинами — это креативная энергия. Станислав Петров, учредитель фонда "Неотчуждаемое"

Среди целей фонда — открыть имена талантливых художников и привлечь внимание широкой аудитории к вопросам социальной инклюзии.

И еще одна ключевая цель нашей выставки и вообще нашей программы, которую реализует фонд "Неотчуждаемые" заключается в том, чтобы ликвидировать в России психоневрологические интернаты, реформировать систему, поддержать ту реформу, которая проходит сейчас на государственном уровне. Мы говорим о том, что учреждения, которые содержат в себе тысячи и более человек с различными заболеваниями, и этим людям достаточно трудно находиться в этих учреждениях, их необходимо заменять квартирами сопровождаемого проживания, какими-то иными стационаро-замещающими форматами, когда человек, например, мог бы жить в своей собственной квартире. Станислав Петров, учредитель фонда "Неотчуждаемое"

Ранее Piter.TV удалось пообщаться с внуком Юлии Михайловны, который рассказал о жизни и творчестве бабушки.

Видео: Piter.TV