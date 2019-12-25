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Принц Гарри осудил "откат конституционных прав" в ООН
Сегодня, 14:02
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Принц Гарри осудил "откат конституционных прав" в ООН

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Он заявил, что сейчас происходит глобальное нападение на демократию и свободу.

Принц Гарри осудил "откат конституционных прав" в ООН. Об этом он заявил на Генеральной Ассамблее организации в Нью-Йорке. Его слова приводит BBC.

Принци Гарри заявил, что сейчас происходит глобальное нападение на демократию и свободу.  Он отметил, что немногие используют ложь в качестве оружия за счет многих. В его речи упоминался конфликт на Украине и решение Верховного суда США отменить право на аборт.

Ранее мы сообщали, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию после отстранения генпрокурора.

Фото: United Nations

Теги: конституционные права, критика, организация объединенных наций, принц гарри
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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