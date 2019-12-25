Принц Гарри осудил "откат конституционных прав" в ООН. Об этом он заявил на Генеральной Ассамблее организации в Нью-Йорке. Его слова приводит BBC.
Принци Гарри заявил, что сейчас происходит глобальное нападение на демократию и свободу. Он отметил, что немногие используют ложь в качестве оружия за счет многих. В его речи упоминался конфликт на Украине и решение Верховного суда США отменить право на аборт.
Ранее мы сообщали, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию после отстранения генпрокурора.
Фото: United Nations
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