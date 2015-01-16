США продолжат предоставлять Украине развединформацию после отстранения генпрокурора

Нед Прайс рассказал о готовности и дальше передавать засекреченные сведения Киеву.

США продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию после отстранения генерального прокурора. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о снятии с поста генпрокурора и руководителя СБУ.

Мы продолжим отслеживать ситуацию, находимся в ежедневном контакте с украинскими партнерами. Факт в том, что в ходе наших отношений мы вкладываем не в конкретные персоналии, а в институты. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник Госдепа США уточнил, что вся предоставляемая украинской стороне информация носит секретный характер. Так Нед Прайс прокомментировал вопрос журналистов о том, обеспокоена ли американская администрация из-за того, что делилась сведениями с украинским генпрокурором. Он напомнил, что большая часть данных бралась из-за открытых источников.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State