Принц Гарри и Меган Маркл выложили фото с крестин сына Арчи

Церемония состоялась в личной часовне королевы Великобритании.

В официальном Instagram принца Гарри и Меган Маркл появились фотографии с крестин их общего сына Арчи. Герцоги Сассекские решили опубликовать два снимка. На одном из них родители держат на руках малыша. На втором кадре запечатлена вся семья.

Известно, что королевские особы собрались на церемонию в личной часовне королевы Великобритании в Виндзорском замке. На снимках видно, что в мероприятии участвовали только самые близкие люди: принц Чарльз, принц Уильям с супругой, сестры принцессы Дианы и мать Меган Маркл.

На данный момент имя крестного или крестной ребенка неизвестно. Местные СМИ полагали, что почетную роль пара предложи теннисистке Серене Уильямс. Однако, в момент крещения спортсменка находилась на Уимблдонском турнире.

Ранее Piter.tv писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына через два дня после рождения.

Фото: Instagram/kensingtonroyal, sussexroyal