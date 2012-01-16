В Приморском районе Петербурга строят новый торговый центр на месте старого

Объём инвестиций в проект может достигнуть 400 млн рублей.

ООО "Экспресс", принадлежащее владельцу сети универсамов "Сезон" Петру Лысичу, приступило к строительству двухэтажного торгового центра на участке площадью 0,6 гектара на пересечении проспектов Королёва и Сизова. Ранее на этом месте располагался супермаркет "Сезон", сообщает "Коммерсантъ".

Подтверждено начало работ, однако подробности проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что здание будет иметь два этажа. Аналитики предполагают, что общая площадь торгового комплекса составит до 10 тыс. кв.м.

Объём инвестиций в проект может достигнуть 400 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что представлен облик торгового центра в Шушарах.

Фото: Pxhere