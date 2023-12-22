Представлен облик торгового центра в Шушарах

Торговый центр со встроенными помещениями будет располагаться по адресу: территория Пулковское, Сарицкая улица, участок 7.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) в мае согласовал облик торгового центра в Шушарах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Торговый центр со встроенными помещениями будет располагаться по адресу: территория Пулковское, Сарицкая улица, участок 7.

В архитектурном облике здания заимствуются мотивы загородной европейской застройки современной архитектуры. В оформлении фасадов применена клинкерная плитка, металлические элементы входных зон имеют темную окраску. Между торговым центром и проездами предусмотрена обширная прогулочная зона с зелёными насаждениями.

За парком Сосновая Поляна планируют возвести новый ТЦ.

Фото: КГА