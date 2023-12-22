Представлен облик торгового центра в Шушарах

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) в мае согласовал облик торгового центра в Шушарах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Торговый центр со встроенными помещениями будет располагаться по адресу: территория Пулковское, Сарицкая улица, участок 7.
В архитектурном облике здания заимствуются мотивы загородной европейской застройки современной архитектуры. В оформлении фасадов применена клинкерная плитка, металлические элементы входных зон имеют темную окраску. Между торговым центром и проездами предусмотрена обширная прогулочная зона с зелёными насаждениями.
За парком Сосновая Поляна планируют возвести новый ТЦ.
Фото: КГА
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