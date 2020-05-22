Приморское городское поселение получило дотации от региона

Глава муниципального образования рассказал, на что пойдет премия.

Накануне городские и сельские поселения Ленинградской области с самыми высокими экономическими показателями получили от правительства региона денежные премии. В список лучших вошло Приморское городское поселение. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что муниципальное образование стало четвертым в рейтинге: администрация получила 594 тысячи рублей на его развитие.

Глава МО "Приморское городское поселение" Евгений Шестаков подчеркнул, что награда получена благодаря совместному труду администрации, совета депутатов и активных местных жителей. Премия окупит расходы на

работы по благоустройству территорий, либо ликвидацию несанкционированных свалок: все зависит от окончательного решения, которое также будет принято сообща.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге может появиться туристический маршрут для велосипедистов.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО