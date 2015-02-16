Приморский район занял первое место среди лидеров по вводу жилья в январе

А в Ленобласти Всеволожский и Ломоносовский районы вошли в топ по сдаче новых объектов недвижимости.

В январе ввели более 450 тыс квадратных метров жилья в Петербурге. За этот же период в прошлом году ввели в 2 раза меньше жилых домов. Об этом сообщают специалисты Петростата.

В городе на Неве больше всего появилось новых домов в Приморском районе (108,4 тысяч квадратных метров) и в Московском районе (103,8 тысяч квадратных метров). Также в Петербурге ввели в действие девять производственных объектов и детский сад, рассчитанный на 75 мест. Построили 1,2 км автодорог.

Лидерами Ленобласти по вводу жилья стали Всеволожский и Ломоносовский районы. Более 45% приходится на индивидуальное строительство.

Ранее в Piter.tv стало известно, что Петербург стал вторым по росту стоимости жилья на вторичном рынке.

Фото: Piter.tv