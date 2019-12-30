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В Петербурге лидером по вводу жилья в 2019 году стал Приморский район
Сегодня, 18:55
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nadezhda_sib

В Петербурге лидером по вводу жилья в 2019 году стал Приморский район

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В прошлом году в Северной столице завершили строительство более 1,5 тыс.домов.

Приморский район стал лидером по вводу жилья в прошлом году в Петербурге. Застройщики сдали 98 домов, сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

Ключи от квартир в Приморском районе получили более 15 тыс.владельцев недвижимости, что занимает 618 тыс.кв. метров. На втором месте оказался Невский район с результатом 39 домов и 552 тыс. кв.метров, а на третьем —  Выборгский район. Там сдали 188 домов общей площадью 467 тыс.кв.метров. 

Всего в Петербурге в 2019 году ввели в эксплуатацию 1645 домов, а также 65 общегражданских объектов — социально-бытовой комплекс в Приморском районе, многофункциональный культурно-досуговый центр в Московском районе и так далее. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Московском шоссе построят гимнастический центр.

Фото: Piter.TV 

Теги: жилье, застройка, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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