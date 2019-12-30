На Московском шоссе построят гимнастический центр

Возведение комплекса начнется весной.

На Московском шоссе к осени 2021 года появится новый гимнастический центр. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время посещения физкультурного комплекса неподалеку.

Строительство обещают начать весной, а ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока, чтобы как можно скорее начать решать вопрос с увеличением доли спортивных петербуржцев. Программа "Газпром – детям" позволила возвести 14 спортивных комплексов в городе.

Кроме того, градоначальник успел возмутиться отсутствием социальной инфраструктуры в расположенном по соседству ЖК "ВИва", где живет более 2,5 тысяч человек. Беглов отметил, что в районе нет земли под застройку школы и не построен детский сад, и пообещал разобраться с застройщиками.

Тем временем, петербургские подростковые клубы пообещали оснастить новым оборудованием.

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