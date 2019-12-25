Примерно 40% рассказали, что стали больше экономить из-за пандемии COVID-19.

Примерно треть россиян начала закупаться впрок из-за COVID-19 и из-за опасений введения второго карантина. Примерно 20% из них покупают с запасом товары первой необходимости, пишет РБК.

Около 12% рассказали, что закупают впрок не только продукты первой необходимости, но и из других категорий, которые продаются в непродовольственных магазинах.

Выяснилось, что после введения весеннего карантина 51% опрошенных стали закупаться в пределах своего района. Примерно 40% рассказали, что стали больше экономить из-за пандемии COVID-19.

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