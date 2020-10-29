Продукт содержит витамины А и Е, а также животные жиры.

Украинский диетолог раскрыла неожиданную пользу сала. Об этом сообщила Людмила Гончарова в эфире местного телеканала Vesti Ua. Специалист по генетике заметила, что продукт помогает бороться с различными заболеваниями и укрепляет иммунитет.

Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью и можно употреблять Людмила Гончарова, диетолог

Эксперт уточнила, что в холодное время года организм особо нуждается в животных жирах. Они помогают справиться с вирусами. Витамины А и Е помогают укреплению иммунитета. Для профилактики достаточно будет употреблять по 50 граммов сала ежедневно. Не следует нагревать продукт выше 40 градусов по Цельсию, так как это лишает сало полезных свойств.

Перечислены защищающие от коронавируса продукты.

Видео: Youtube/Генетический диетолог Людмила Гончарова