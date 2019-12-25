Примаков: Россия четко реагирует на нападки на русскоязычных в бывших республиках СССР

В Россотрудничестве не считают, что языковая проблема значительно ухудшилась.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о том, что Россия четко реагирует на нападки на русскоязычных в бывших республиках СССР. Об этом чиновник сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Восточного экономического форума. По мнению специалиста, Москва опасается нападок из-за данного вопроса.

Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения. Евгений Примаков, глава Россотрудничества

Эксперт напомнил, что в России стали более болезненно воспринимать любые негативные проявления по отношению к русскоговорящему населению. Это связано с процессом формирования и трансформации национального самосознания и его корреляцией с конфронтационным отношением к РФ. При этом Примаков не считает, что ситуация серьезно ухудшилась. Он напомнил, что в 1990-е годы русскоязычное население "просто бежало, побросав свои дома и имущество" из многих республик, не только из Средней Азии.

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