На Дальнем Востоке составили портрет среднестатистического пользователя программы.

Заместитель министра России по вопросам развития Дальнего Востока Марат Шамьюнов рассказал, кто участвует в программе "Дальневосточный гектар". На сессии Восточного экономического форума "От чистого поля к пространству экономической свободы" чиновник рассказал коллегам, что среднестатистическим заявителем на получение земельного участка по программе считается 44-летний мужчина. Территория ему необходима под жилищное строительство, ведение сельскохозяйственной или предпринимательской деятельности или развития туристических объектов.

Средний заявитель – это мужчина 44 лет. То есть это уже человек, который достаточно уверенно стоит на земле, он уже прошел определенный путь. 42% - это индивидуальное жилищное строительство, то есть это по сути люди, которые построили либо дачу, либо дом и живут на своем гектаре. Марат Шамьюнов, замминистра РФ

Эксперт объяснил, что программой по дальневосточному гектару воспользовались 95 тысяч человек. Им предоставлено 65 тысяч гектаров. Об освоении участков правительство получило 13 тысяч деклараций. Около 36% владельцев используют землю под сельское хозяйство, 10% - бизнес и 7% - туристические проекты.

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Фото и видео: Восточный экономический форум