Приложения крупных банков с 1 октября дополнят функцией для пострадавших от мошенников

В Банке России раскрыли нововведения для клиентов.

Крупные российские банки с первого октября 2025 года будут обязаны ввести в свои мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Соответствующее заявление сделал Банк России в социальных сетях. Специалисты объяснили гражданам, что пострадавшие от аферистов лица смогут получить от банка электронную справку о преступной операции для обращения с этим документом в полицию. В том случае, если человек напрямую обращается в правоохранительные органы, в мобильном приложении он сможет ответить на вопрос кредитной организации о том, совершал ли он операцию под влиянием мошенников. При таком порядке взаимодействия сотрудники МВД запрашивают сведения в Банке России. С 1 октября этого года все банки страны должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные денежные средства на счета мошенников с помощью токенизированных карт.

При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты — это сейчас одна из самых распространенных мошеннических схем. пресс-служба Банка России

Напомним, что с 29 марта российские банковске органищации также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей своих несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех финансовых операциях по счету ребенка. Такой способ информирования прописывается в договоре.

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Фото: Банк России