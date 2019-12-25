  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Приложения крупных банков с 1 октября дополнят функцией для пострадавших от мошенников
Сегодня, 12:44
47
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Приложения крупных банков с 1 октября дополнят функцией для пострадавших от мошенников

0 0

В Банке России раскрыли нововведения для клиентов.

Крупные российские банки с первого октября 2025 года будут обязаны ввести в свои мобильные приложения функции, позволяющие клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Соответствующее заявление сделал Банк России в социальных сетях. Специалисты объяснили гражданам, что пострадавшие от аферистов лица смогут получить от банка электронную справку о преступной операции для обращения с этим документом в полицию. В том случае, если человек напрямую обращается в правоохранительные органы, в мобильном приложении он сможет ответить на вопрос кредитной организации о том, совершал ли он операцию под влиянием мошенников. При таком порядке взаимодействия сотрудники МВД запрашивают сведения в Банке России.  С 1 октября этого года все банки страны должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные денежные средства на счета мошенников с помощью токенизированных карт.

При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты — это сейчас одна из самых распространенных мошеннических схем.

пресс-служба Банка России

Напомним, что с 29 марта российские банковске органищации также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей своих несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех финансовых операциях по счету ребенка. Такой способ информирования прописывается в договоре.

Арбитражный суд назначил дату рассмотрения заявления о признании "Ленфильма" банкротом.

Фото: Банк России

Теги: банк россии, мобильное приложение, мошенничество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии