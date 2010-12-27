В Петербурге заработало уникальное приложение дополненной реальности "Музей улиц AR"

Приложение было разработано в рамках городского проекта.

В среду, 4 декабря, в Северной столице заработало уникальное приложение дополненной реальности "Музей улиц AR". Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Приложени разработали в рамках крупного городского проекта. Отмечается, что "Музей улиц AR" направлен на создание детальной реконструкции исторических событий города на Неве через дополнительную реальность. Таким образом власти Петербурга намерены максимально познакомить горожан и гостей города с историческим наследием.

Авторы отметили, что этот проект объединил петербургских преподавателей, ученых-краеведов и деятелей искусства.

Ранее мы сообщали о том, что трещины в постаменте мешают открытию памятника Цою.

Фото:Музей улиц AR/вк