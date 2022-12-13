Петербургские учёные представили приложение для общения с глухими людьми

Учёные Федерального исследовательского центра РАН Северной столицы разработали уникальное приложение для общения врачей с глухими пациентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Дмитрия Рюмина.
Программа на основе нейросети переводит язык жестов в текст. В её основе лежат 85 жестовых высказываний, которые были записаны дикторами в пяти вариантах. Все они так или иначе связаны с темой здоровья.
Отметим, что до этого глухим пациентам приходилось приходить на приём с переводчиком.
Ранее мы сообщили о том, что оркестр фонда "Антон тут рядом" выступил на сцене Александринского театра.
Фото: Pxhere
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