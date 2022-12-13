Оркестр фонда "Антон тут рядом" выступил на сцене Александринского театра

Репортаж молодёжной редакции Piter.TV.

На Новой сцене Александринского театра выступил Оркестр фонда "Антон тут рядом". Участники инклюзивного Оркестра исполнили новую программу "Не могу потише. Я – сердце".

Это такой способ объединить абсолютно разных людей, и мы знали, что этот язык будет понятен всем. Так в общем-то и оказалось. Всё-таки у аутентичных людей довольно необычный подход к искусству. Они чуть меньше фиксируют свои мысли на том, что о них подумают другие, поэтому иногда они находят какие-то очень неожиданные творческие решения. Наверное, это как история фонда такая очень сложная, творческая. Такая же история и у нашего оркестра. Елена Фильберт, исполнительный директор фонда "Антон тут рядом"

Вместе с музыкантами также выступили друзья фонда: Антоха МС, Женя Любич, Kedr Livanskiy, Саша Алмазова. Все собранные с продаж средства направлены на работу фонда "Антон тут рядом" и поддержку его проектов.

Учусь в музыкальном училище, играю на классической гитаре, поэтому опыт импровизационной музыки для меня был новым. И в то же время одним из самых интересных опытов в моей жизни пока что. Я увидела в Интернете вакансию, что оркестр набирает новых музыкантов, и подумала, что было бы очень интересно попасть. Тем более что я давно слежу за этим фондом. Мне очень нравится то, что делают ребята. Роза Плешакова, участница оркестра

Под руководством медиахудожницы Tanya Mist сцена дополнилась видеоинсталляцией с работами и текстами аутичных художников и авторов. На сцене нашлось место как масштабным музыкальным номерам, так и настоящей джазовой импровизации.

Мне кажется, что мы как-то прониклись друг другом сразу, сходу поняли друг друга без слов. И сегодня вы как раз увидите результат того, что получилось. Я думаю, что здесь будет много импровизации, но я только "за". Я ожидала встретить людей, погружённых в себя, в своё пространство, достаточно замкнутых. Оказалось, что все ребята очень контактные, хотят общаться, дружить. От них исходит любовь, тепло, и они пересекают границы какой-то неловкости, стеснения. Женя Любич, певица

Узнать больше об оркестре и фонде "Антон тут рядом" можно на официальном сайте организации.

Авторы: Ксения Александрова, Милена Новожилова, Мария Шилина

