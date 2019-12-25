Сервис больше не доступен на онлайн-платформах.

Приложение "Навальный" удалили из AppStore и Google Play. Об этом рассказали журналисты ТАСС. По информации от агентства, американские компании Apple и Google удалили сервис из собственных онлайн-магазинов. Известно, что при попытке обновить уже установленное приложение пользователю выходит ошибка о том, что приложение больше недоступно на платформе.

Напомним, что Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов Apple и Google Основанием для этого является постановление Генпрокуратуры России в связи с необходимостью ограничения ресурсов, связанных с ФБК (НКО, признанная Минюстом России иностранным агентом и экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ). Представители компаний 16 сентября были приглашены на заседание специальной комиссии в Совет Федерации.

Климов: Apple объяснила "правовыми тонкостями" причину неудаления приложения "Навальный".

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