Американцы объяснили почему приложение все еще находится в AppStore.

Российский сенатор Андрей Климов: Apple объяснила "правовыми тонкостями" причину неудаления приложения "Навальный". Глава специальной комиссии верхней палаты парламента по вопросам предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ и защите государственного суверенитета прокомментировал позицию американской цифровой компании.

На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения "Навальный". Андрей Климов, российский сенатор

По мнению специалиста, мобильное приложение "Навальный" напрямую связано "Фондом борьбы с коррупцией" (НКО, которая признана ММинюстом России иноагентом и экстремистской организацией, чья деятельность запрещена). Сейчас НКО ликвидирована по судебному решению.

Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России.

Фото и видео: Совет Федерации