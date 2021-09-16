ГП сообщила Google о попытках вмешательства в выборы через приложение "Навальный"

Сенатор Андрей Климов рассказал подробности о документах, которые Генпрокуратура РФ отправила американским компаниям.

Российский сенатор Андрей Климов рассказал о том, что Генеральная прокуратура сообщила американской цифровой компании Google и Apple о попытках вмешательства в парламентские выборы через приложение "Навальный". Об этом политик сообщил журналистам на брифинге после заседания специальной комиссии по защите государственного суверенитета.

Все те отговорки, которые мы слышали, на наш взгляд, имеют ничтожный характер, поскольку головная компания в любом случае отвечает за действия тех структур, которые она и субсидирует, и учредила, в конечном итоге, создала. Андрей Климов, российский сенатор

Парламентарий полагает, что приложение "Навальный" распространяет агитационные материалы, которые Климов находит незаконными и касающихся интересов отдельных кандидатов на выборах в Государственную Думу. В частности, Генпрокуратура РФ предоставляет компаниям-ответчикам точные адреса и координаты тех центров, за счет которых проходили попытки обойти блокирование запрещенного контента. около половины таких геолокаций находится в странах НАТО, а 2/3 - это территория США.

РКН заявил о готовности применить оборотные штрафы против Google, Facebook и Twitter.

Фото и видео: Совет Федерации