РКН заявил о готовности применить оборотные штрафы против Google, Facebook и Twitter

Эти компании отказались удалить по требованию российских властей запрещенный контент из интернета.

Роскомнадзор заявил о готовности применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за отказ удалить запрещенный контент. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, пишет ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время у РКН уже есть основания применить штраф в отношении данных компаний, так как они неоднократно не выполняли требования ведомства.

Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф. Вадим Субботин, замглавы РКН

Он добавил, что ранее российские власти не применяли оборотные штрафы к компаниям-нарушителям, а ограничивались лишь стандартными мерами.

Напомним, накануне Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на суммарно на 35 миллионов рублей. Компании признали виновными в нарушении статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о неудалении владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ.

Ранее руководитель государственной комиссии по защите суверенитета от Совета Федерации Андрей Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России.

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