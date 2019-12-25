Итальянцу, прибывшему в Пулково с боеприпасами, придется заплатить 30 тыс. рублей штрафа

Экспертиза показала, что четыре из семи боеприпасов пригодны для стрельбы.

В понедельник, 18 октября, Московский районный суд назначил наказание в отношении уроженца Италии за ввоз боеприпасов в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Известно, что житель Болоньи прибыл в Пулково 24 сентября. Там сотрудники таможни обнаружили в чемодане несколько патронов для различных карабинов. По итогу четыре из семи оказались пригодны для стрельбы. Адвокат обвиняемого просил освободить мужчину от уголовной ответственности, поскольку родственники мужчины на иждивении, сам он помогает благотворительностью, социально адаптирован и заявил о раскаянии.

Суд прекратил уголовное дело.

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Фото: Piter.tv