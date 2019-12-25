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Прилетевших из Петербурга в Красноярск и Норильск отправят на двухнедельный карантин
Сегодня, 18:13
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smirenny

Прилетевших из Петербурга в Красноярск и Норильск отправят на двухнедельный карантин

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Те же правила будут действовать для прилетевших из столицы.

На сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 5 апреля вышли новые ограничения в связи с коронавирусом. 

Главный государственный санитарный врач постановил изолировать всех прибывших в города Красноярска и Норильска из Москвы и Петербурга на две недели. Изоляция начнется с 6 апреля. 

Те, кто проехал в города на другом транспорте, должны немедленно сообщить о своем прибытии. В случае ухудшения здоровья, прибывшие должны вызвать врача.

Ранее мы писали, что в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача больницы в Коммунарке. 

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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