Прилепин: белорусский спецназ избивал задержанных россиян

Сам Прилепин получил эту информацию от источника, который просил не называть его имени.

Писатель Захар Прилепин рассказал, что белорусский спецназ избивал задержанных россиян. Об этом он заявил в интервью "Свободной прессе".

Деятель сообщил, что после задержания 33 россиян, президент России Владимир Путин собрал срочное совещание. В Кремль пригласили "людей с огромными звездами на погонах". Глава государства поинтересовался о том, знают ли они о случившемся. Многие из них оказались не в курсе произошедшего. На следующий день, Прилепину позвонил российский консул в Белоруссии, который навестил россиян.

В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. - российский консул в Белоруссии

Прилепин считает, что силовикам дали приказ "работать пожестче" с теми из задержанных, о чьей невиновности знали власти Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что правительство Белоруссии сложило полномочия.