Прилепин: белорусский спецназ избивал задержанных россиян

Писатель Захар Прилепин рассказал, что белорусский спецназ избивал задержанных россиян. Об этом он заявил в интервью "Свободной прессе".
Деятель сообщил, что после задержания 33 россиян, президент России Владимир Путин собрал срочное совещание. В Кремль пригласили "людей с огромными звездами на погонах". Глава государства поинтересовался о том, знают ли они о случившемся. Многие из них оказались не в курсе произошедшего. На следующий день, Прилепину позвонил российский консул в Белоруссии, который навестил россиян.
В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали.
- российский консул в Белоруссии
Прилепин считает, что силовикам дали приказ "работать пожестче" с теми из задержанных, о чьей невиновности знали власти Белоруссии.
Ранее мы сообщили, что правительство Белоруссии сложило полномочия.
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