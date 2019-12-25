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Прилепин: белорусский спецназ избивал задержанных россиян
Сегодня, 8:48
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Прилепин: белорусский спецназ избивал задержанных россиян

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Сам Прилепин получил эту информацию от источника, который просил не называть его имени.

Писатель Захар Прилепин рассказал, что белорусский спецназ избивал задержанных россиян. Об этом он заявил в интервью "Свободной прессе".

Деятель сообщил, что после задержания 33 россиян, президент России Владимир Путин собрал срочное совещание. В Кремль пригласили "людей с огромными звездами на погонах". Глава государства поинтересовался о том, знают ли они о случившемся. Многие из них оказались не в курсе произошедшего. На следующий день, Прилепину позвонил российский консул в Белоруссии, который навестил россиян.

В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали.

- российский консул в Белоруссии

Прилепин считает, что силовикам дали приказ "работать пожестче" с теми из задержанных, о чьей невиновности знали власти Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что правительство Белоруссии сложило полномочия.

Теги: белоруссия, боевики иностранной чвк, захар прилепин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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